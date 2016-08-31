靈異劇鬼月開鏡 施易男帶傷上陣

「植劇場」靈異恐怖作品「積木之家」在鬼月開鏡，男主角施易男特地攜平安符上戲，而他日前手臂才因關節沾黏開刀，目前仍在復健中，但新片開拍在即，只好帶傷上陣。

施易男這回演出「植劇場」作品「積木之家」，是監製王小棣親自邀他加入，兩人在26年前於王小棣早年作品「母雞帶小鴨」中首次合作，施易男因演出劇中角色「可中」爆紅，成為5、6年級生不可抹去的記憶。

當時年幼的施易男為了拍戲，曾一度違抗父命進入演藝圈，但卻在日復一日的拍戲行程中，漸漸找不到演戲的熱情，轉向鑽研製作甜點。施易男原打算專心甜點事業，但為支持恩師王小棣，特別加入「積木之家」拍攝，劇中除了要與鬼對戲，角色也是未挑戰過的個性，他認為是個重大的挑戰。

施易男日前因手突然痛到無法舉起，就醫發現是左手臂關節嚴重沾黏，醫生評估後進行全身麻醉開刀，但新戲開拍在即，進手術房時，施易男仍擔心影響拍攝進度，好在手術順利，雖然仍需帶傷上陣拍戲，但他目前積極復健，手傷恢復狀況良好。

只不過，施易男手傷後變得更加清瘦，他解釋，手臂的酸痛真的會讓人不想吃東西、也不想說話，因此這陣子就瘦了3、4公斤了，讓身邊的親友都叫他不要再瘦下去了。1050831

(中央社)