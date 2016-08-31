U18亞青棒球賽 中華遭日本完封

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亞洲盃U18青棒錦標賽，中華和日本今天在台中洲際球場交手，中華終場以0比3遭完封落敗。

日本是由剛結束甲子園賽事組成的U18侍Japan隊參賽，中華隊則是透過玉山盃青棒錦標賽進行選訓組成。

2016年第11屆亞洲盃U18青棒錦標賽於8月30日起，在台中洲際棒球場及台體大棒球場進行。1050831

(中央社)