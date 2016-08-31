陽耀勳朱育賢開轟 桃猿擊退犀牛
中華職棒義大犀牛和Lamigo桃猿今天在桃園球場交手，義大8局上靠著代打陽冠威的2分砲縮小落後，不過桃猿8局下再添3分保險分，桃猿終場以7比2獲勝。
陽冠威擊出生涯第2支代打全壘打，張建銘也達成生涯1300支安打的紀錄，成為中職史上第6人達成該成就，可惜沒有幫助義大獲得勝利。
林泓育在1局下以高飛犧牲打幫助桃猿先馳得點，接下來2至5局雙方都沒有分數進帳；6局下桃猿的攻勢於2人出局後展開，王柏融、林泓育連續安打，陳俊秀獲四壞球保送形成滿壘，接下來朱育賢適時的安打送回2分。
陽耀勳7局下貢獻陽春全壘打，7局打完桃猿握有4比0領先，8局上義大用全壘打追回2分，不過8局下桃猿的朱育賢也回敬3分打點全壘打，讓球隊吃下定心丸，最後穩住領先獲勝。
桃猿先發投手賽格威（Zack Segovia）投7.1局掉2分自責分，拿下勝投並榮獲單場MVP。1050831
(中央社)
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