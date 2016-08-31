兆豐案扯彭淮南 柯建銘：不公平

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，兆豐案處理，行政院長林全、央行總裁彭淮南幫國家做事還有問題，對林、彭不公平；他呼籲黨內理性冷靜，評論要有事實根據，不要人身攻擊。

兆豐案風暴持續延燒，兆豐金控董事長徐光曦今天閃辭董事長，並同時辭任董事。人在美國跨海請辭的徐光曦在辭任書中指出，將取消最後一站舊金山行程即刻返國，坦然面對調查。

柯建銘晚間受訪表示，兆豐案很清楚國民黨的錯誤卻弄到行政院長林全要收攤，民進黨首次贏得國會過半席次民眾有期待心理，但政治改革不是一朝一夕，況且兆豐案是前朝舊案，爆發在新政府上台後3個月，林全是來幫忙解決問題、央行總裁彭淮南是替國家做事情，不可能介入這起事件，定罪也要有法律依據。

柯建銘說，昨天上午林全邀他、黨團幹事長吳秉叡、立委段宜康、陳其邁進行黨內溝通兆豐案，決定成立專案小組查明並親上火線對外說明，會中，林全也說要徐光曦下台不是難事，但徐光曦處事嚴謹，相信不是會亂來的人，有黨籍立委未掌握證據就猛開記者會、上電視爆料，這也有問題

他說，有人把矛頭指向國民黨涉嫌脫手黨產洗錢甚至直指前總統夫人周美青、前駐美代表金溥聰，這些舉措非常不智。柯建銘說，「如果真有證據，公佈名單一刀就能砍死國民黨，民進黨怎麼會放過這機會？」

柯建銘說，林全有說明，當初事情爆發的第一時間，徐光曦就有表達請辭的意願，但林全認為事情還未完全清楚，應該等到事情查明後，再做決定。

他認為，外界對蔡總統、林全、彭淮南的指責都是不公平，幫國家做事還有問題，他呼籲黨內理性、冷靜，不要集中對政務官人身攻擊，應視政務官推動的政策是否與民進黨核心價值一致，不要親痛仇快。

知情人士說，林全認為，徐光曦已經親自到美國了解兆豐金案的情況，若是立刻更換董事長，對徐光曦是情何以堪，才會呼籲徐光曦不要下台，但記者會後，外界要求徐光曦下台聲浪仍大，林全才會與徐光曦溝通去留問題，徐光曦才會宣布請辭。1050831

(中央社)