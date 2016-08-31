越國家主席：南海戰事 沒有一方是贏家

越南國家主席陳大光8月26日在新加坡發表演講稱，如果南海發生戰事，沒有任何一方是贏家。

據新加坡《聯合早報》稱，陳大光表示，南海位於東南亞的中心，給區域內國家帶來的不僅是重要利益，同時也是全球重要的海上和空中交通要道；但最近這裡令人擔憂的局勢給區域安全環境造成了負面影響。

陳陳大光說，如果我們任由不安定因素發生，特別是如果發生武力衝突，（南海）沒有贏家和輸家，「而是大家皆輸」。法新社30日稱，陳大光沒有提及中國，但越南曾經是中國南海島礁建設行動最激烈的批評者之一。

(旺報)