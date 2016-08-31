陸付費搜索9／1需標明廣告 網友免怕踩地雷
大陸網路搜尋引擎，找出的內容常見廣告充斥，不過明天9月1日起，《互聯網廣告管理暫行辦法》將於正式實施。未來凡是付費的搜索內容，都要標明是廣告，藉此與自然搜索明顯區分，同時禁止利用互聯網發佈處方藥和菸草的廣告，更不能以欺騙方式誘使用戶點擊廣告內容，甚至利用互聯網發佈、發送廣告，不得影響用戶正常使用網路等，讓網友更放心悠遊網海。
據《第一財經》報導指出，一年全國查處各類違法網路廣告案件約3200件，罰沒款約6700萬元（折合約台幣3億3千5百萬元）。未來新《辦法》中，付費搜索廣告將明確界定為網路廣告一種類型，與其他形式廣告接受監管。
陸媒表示，網拍車在平台以「全國快速拍賣，速度快，無差價」和「高價放心賣，透明成交快」等廣告用語，但實際經營活動中存在價格不透明、競拍流程不透明等問題，內容與事實不符，且未對消費者明示，涉嫌欺騙、誤導。
業內人士認為，新《廣告法》和《互聯網廣告管理暫行辦法》將開展行銷新時代，倒逼商家在產品行銷上轉型，功能行銷、場景行銷和情感行銷將成主流。
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(旺報)
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