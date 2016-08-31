中國百城房價連漲13個月

華爾街見聞報導，中指院資料顯示，8月份全中國100個城市（新建）住宅平均價格為每平方公尺12,270元人民幣（下同），月比上漲2.17％，漲幅較上月擴大0.54個百分點；年比上漲13.75％，漲幅較上月擴大1.36個百分點。月比與年比已經連漲13個月。

至於月比漲幅排名前4位的城市分別是江蘇無錫、廣東珠海、江蘇昆山、河北廊坊，漲幅均超5％。

從漲跌城市個數看，68個城市月比上漲，29個城市月比下跌，3個城市持平。與上月相比，8月份價格月比上漲的城市數量增加2個，其中漲幅在1％以上的城市有36個，較上月增加7個；月比下跌的城市數量減少1個。

(工商)