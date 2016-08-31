菲律賓總統將與穆斯林叛軍會面
菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天表示，他計畫與正在逃亡的穆斯林叛軍會面，且誓言為了維護和平可以將逮捕令視而不見。
法新社報導，杜特蒂為了終結穆斯林和共產黨叛軍長達數十年、奪走逾15萬條性命的叛亂，因此做出如此戲劇性的嘗試。
杜特蒂表示，他昨天與莫洛民族解放陣線（MNLF）創辦人米蘇阿里（Nur Misuari）談話。MNLF是兩大穆斯林叛軍團體其中之一，據點在菲律賓南部，當地天主教人口占多數。
杜特蒂說：「我跟他說：『努（米蘇阿里），我無意拘留你或是讓你受政府拘禁。你可以直接走出所在的地方，請任何1名士兵或警察，護送你到我們可以說話的地方。』」
71歲的杜特蒂提出與77歲的米蘇阿里在這名叛軍領袖的據點和魯島（Jolo），或是馬尼拉總統府會面的要求。
但根據杜特蒂，米蘇阿里說，他希望在馬來西亞的伊斯蘭合作組織（OIC）代表面前會面，且承諾會迅速簽訂和平協議。
杜特蒂說：「他說我們可以在兩天內簽署協議，結束戰鬥。」（譯者：中央社陳昱婷）1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。