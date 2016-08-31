菲律賓總統將與穆斯林叛軍會面

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菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天表示，他計畫與正在逃亡的穆斯林叛軍會面，且誓言為了維護和平可以將逮捕令視而不見。

法新社報導，杜特蒂為了終結穆斯林和共產黨叛軍長達數十年、奪走逾15萬條性命的叛亂，因此做出如此戲劇性的嘗試。

杜特蒂表示，他昨天與莫洛民族解放陣線（MNLF）創辦人米蘇阿里（Nur Misuari）談話。MNLF是兩大穆斯林叛軍團體其中之一，據點在菲律賓南部，當地天主教人口占多數。

杜特蒂說：「我跟他說：『努（米蘇阿里），我無意拘留你或是讓你受政府拘禁。你可以直接走出所在的地方，請任何1名士兵或警察，護送你到我們可以說話的地方。』」

71歲的杜特蒂提出與77歲的米蘇阿里在這名叛軍領袖的據點和魯島（Jolo），或是馬尼拉總統府會面的要求。

但根據杜特蒂，米蘇阿里說，他希望在馬來西亞的伊斯蘭合作組織（OIC）代表面前會面，且承諾會迅速簽訂和平協議。

杜特蒂說：「他說我們可以在兩天內簽署協議，結束戰鬥。」（譯者：中央社陳昱婷）1050831

(中央社)