芮妮齊薇格無懼整形傳言 再次挑戰BJ

芮妮齊薇格（左）在《BJ有喜》中換成和柯林佛斯談情。（圖／UIP提供）

芮妮齊薇格（右）飾演的40歲BJ「有喜了」，但孩子的爸究竟是誰成為最大謎題。（圖／UIP提供）

芮妮齊薇格（Renee Zellweger）以《BJ單身日記》系列電影聲名大噪，5年多前毅然決然放自己一個大假，這對一般女星來說非常冒險，簡直斬斷星途，但她卻在離開好萊塢多年後，再度回到大銀幕，即使頻被說整形臉僵，仍無懼傳聞，勤練英國腔、增加體重，再次呈現大家對她最為熟悉的角色「BJ」，她在接受美國雜誌訪問時表示過去有段時間感覺「演戲只是在消耗自己，無法獲得」，但她現在不只想念、更珍惜演出的時光，因此霸氣宣告以《BJ有喜》回歸：「姐準備好了！」

「BJ」最大的特色就是她胖胖的大腿穿了緊身褲以後走路時摩擦出的聲音，對芮妮齊薇格來說，這就是她設計出BJ走起路來稍微有一點外八的招牌動作的靈感來源，而且也讓這角色的每個動作都顯得有點笨拙。芮妮齊薇格笑著說：「不知道為什麼，我天生就很會表演笨手笨腳的動作，劇本中的各種笨手笨腳的動作演起來更是好玩。」

化身為BJ並不是一夜之間的事，除了開拍前數周的排演以外，芮妮齊薇格必須和她的語言教練進行嚴格的語言訓練，該片男主角柯林佛斯（Colin Firth）說：「她在片場的時候隨時隨地都用BJ的口音講話， 但當她用道地的英國腔聊起她在美國德州的生活的時候，的確會讓人有點搞不清狀況。」

芮妮除了花很多時間和芭芭拉學習道地的英國腔，也再次為戲增重，但沒像前面兩集那麼誇張。導演和製作團隊都覺得BJ至少能夠達到她其中一個人生目標會比較好，「她也許在感情方面還是不盡人意，不過至少她過著比較健康的生活方式。」

此次演出對手戲的柯林更對她讚不絕口說：「芮妮真的是我合作過配合度最高的演員，總是活潑開朗、精力旺盛。」芮妮在片中有很長的獨白，還有難度很高的肢體喜劇演出，但她總是做足了功課才來拍戲，柯林說知道演員不應該對另一名演員的演出做出評語，但是還是很想告訴芮妮：「她的表演真的太棒了。」該片9月14日全台上映。

(中時)