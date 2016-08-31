陽岱鋼打擊率返3成 西武神奇逆轉勝

陽岱鋼今面對樂天，2打數擊出1支安打，打擊率重回3成。（資料照片／火腿官網）

日職日本火腿今迎戰樂天金鷲，結果火腿投手群崩盤，樂天僅在1、7兩局無攻勢，其餘局局都打下分數，終場以13比4輕取火腿，台灣好手陽岱鋼，此役2打數1安打，還靠1次保送上壘，打擊率重回3成。

陽岱鋼此役擔任第6棒，首打席雖被三振，不過第二打席馬上擊出中外野安打，第3打席則是選到保送，單場2打數1安打，打擊率升至3成00。

火腿此役投手群崩盤，4位投手全場被擊出16支安打，包含4發全壘打，狂失13分，球隊最終就以大比分落敗。

另外西武今與軟銀交手，西武前8局一度落後4分，不過把握最後半局最後進攻機會，一口氣擊出3支安打，捕手森友哉擊出再見二壘安打，率隊以8比7拿下勝利，效力西武的吳念庭，此役3打數0安打，僅靠保送上壘。

(中時電子報)