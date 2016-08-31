美新航艦福特號 問題不少待解決
美國耗資129億美元的最新型核動力航空母艦福特號(CVN-78USS Gerald R. Ford )，現在正在進行全系統評估，最近一份審查報告指出，福特別的先進技術突顯不成熟的部分，不少性能問題需要解決。
彭博通訊社(bloomberg)的報導，美國國防部副部長，技術後勤顧問法蘭克.肯德爾(Frank Kendall)提出報告交給海軍部長雷.馬布斯(Ray Mabus)，說明福特號的待改善事項，包括全新的推進與發電系統、新式電磁彈射器、新式飛機回收系統、新式雙波段雷，以及新式的升降機。
五角大樓的首席測試官邁可•吉爾摩(Michael Gilmore)認為，根據目前的可靠性估計，福特號沒辦法進行高強度的飛行任務，比如24小時內就要出航的緊急任務。他說「我認為這些系統的可靠性問題仍然存在，在戰鬥中仍然會有性能不確定的風險，這些新設備一但發生故障，也還沒辦法建立有效的排除程序。」
不過美國海軍認為，這份評估報告過度挑刺，無助於改善缺點；新的技術與裝備本來就需要靠時間去磨合，過去到現在都是如此。
目前第二艘福特級航艦甘迺迪號(CVN-79 USS J.F.K )已經正在建造，進度已過4成。而第三艘企業號(CVN-80 USS Enterprise)也將在2018年開始建造。
美國決定持續維持10艘航空母艦的全球艦隊規模，目前服役時間最長的尼米茲號可能會在2025年退役，以後其他的尼米茲級也會陸續到達役期。因此福特級的接棒，對美國海軍是很重要的。
(中時電子報)
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