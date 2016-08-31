歐巴馬將力促G20使用財政政策提振成長

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美國財長李烏周三透露，總統歐巴馬下月將在杭州登場的G20峰會上，力促全球主要國家領袖應使用財政政策與其他工具提振經濟成長。

此外美國還將在峰會上呼籲不要讓鋼鐵業變得過大。外界解讀這番言論暗示美國對於中國鋼鐵產能過剩所引發的全球貿易摩擦感到不滿，因此將透過這次會議對大陸當局進行施壓。

(工商)