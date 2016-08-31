外媒：陸將售巴基斯坦8艘攻擊型潛艇

我要評比

外媒報導，中國大陸將在2028年前向巴基斯坦海軍交付8艘先進的柴油電力驅動攻擊型潛艇。

英國廣播公司（BBC）中文網引述巴基斯坦多家英文媒體報導，巴基斯坦海軍將領和潛艇部隊指揮官26日向巴基斯坦國會國防委員會通報了向大陸購買潛艇的進展。

報導指出，這樣高級別的通報代表這筆交易終於敲定，但尚不清楚雙方是否已簽約。

軍事專家分析，中國大陸向巴基斯坦提供的潛艇是S20P型AIP潛艇。它是中共海軍039型和041型常規攻擊潛艇的改裝型，是大陸專門針對國際市場推出的一款常規潛艇。

報導稱，中巴這筆軍火交易總價值達40億至50億美元，潛艇建造將在大陸和巴基斯坦同時進行，其中4艘將在喀拉蚩建造。

巴基斯坦海軍目前共有8艘潛艇，但這些潛艇大都面臨全面檢修及服役年限過長等問題。

報導指出，在中國大陸建造的4艘潛艇預計將於2022年至2023年完成交貨，在巴基斯坦的4艘將於2028年完成交貨。1050831

(中央社)