田弘茂任海基會董事長 獨派給總統掌聲

前外交部長田弘茂將接任海基會董事長，台灣社社長張葉森說，這是總統的一手好棋，要給她掌聲；總統府前資政吳澧培說，相較過去的傳聞名單，田弘茂較好，「我可以安心一些」。

總統府發言人黃重諺今晚表示，海基會董事長職務，將由前外交部長田弘茂接任。田弘茂現為國策研究院文教基金會董事長，曾擔任國策顧問、外交部長及駐英國代表。

昨天重砲批評蔡總統用人的獨派大老、總統府前資政吳澧培今晚受訪指出，過去傳聞過親民黨主席宋楚瑜、前立法院長王金平要接任海基會董事長，相較於這些人選，田弘茂是「比較好一些」、「至少他沒有談過他支持九二共識、也沒有談過他支持一中原則」。

吳澧培說，「我可以安心一些」，但是，有多大的作為，「我是很懷疑」，因為中國本來就是要總統蔡英文難堪，這個覺悟是必須有的，新政府必須想辦法，在這種打壓之下，如何活下來，這是兩岸政策要做的事。

台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民說，處理中國的問題，「是又老又有經驗的人，才是最適當」，田弘茂比之前傳聞的人選好一點，依田弘茂的年紀、各種資歷，應該是有辦法處理中國問題。

台灣社社長張葉森認為，田弘茂是蔡總統的一手好棋，要給她掌聲。

張葉森說，田弘茂擔任外交部長時，提議在護照加註台灣，這是國際外交的突破，過去本土社團推動台灣名義進入聯合國時，田弘茂也很鼓勵，這是具有台灣主體意識的人選。1050831

(中央社)