返台後發燒腹瀉 奧運代表隊外籍教練通報疑似茲卡個案

1名住在高雄左營國家運動訓練中心的中華奧運代表隊外籍教練，今天傍晚因腹瀉、發燒就醫，由於他剛從茲卡及登革熱病毒流行熱區巴西返回台灣，醫師為求慎重，向衛生局通報為登革熱及茲卡病毒疑似個案，個案初步登革熱快篩呈陰性，其血液檢體則送中央疾管署檢驗，是否感染茲卡病毒則有待檢驗結果，將由疾管署發布。

這名外籍教練8月隨中華代表團前往巴西參加奧運，上週末隨最後一批選手返台後，身體就開始不舒服，今天因出現腹瀉、發燒等症狀就醫，醫師瞭解他的旅遊史，得知他從流行熱區巴西回來，立即通報為疑似個案。

高雄市衛生局表示，這名疑似個案經登革熱快篩為陰性，但是否感染茲卡病毒？仍待血液檢驗，目前人在醫院隔離觀察，其血液檢體已送往中央再做確認，檢驗結果將由中央疾管署發布。

(中時)