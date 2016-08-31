返台後發燒腹瀉 奧運代表隊外籍教練通報疑似茲卡個案
1名住在高雄左營國家運動訓練中心的中華奧運代表隊外籍教練，今天傍晚因腹瀉、發燒就醫，由於他剛從茲卡及登革熱病毒流行熱區巴西返回台灣，醫師為求慎重，向衛生局通報為登革熱及茲卡病毒疑似個案，個案初步登革熱快篩呈陰性，其血液檢體則送中央疾管署檢驗，是否感染茲卡病毒則有待檢驗結果，將由疾管署發布。
這名外籍教練8月隨中華代表團前往巴西參加奧運，上週末隨最後一批選手返台後，身體就開始不舒服，今天因出現腹瀉、發燒等症狀就醫，醫師瞭解他的旅遊史，得知他從流行熱區巴西回來，立即通報為疑似個案。
高雄市衛生局表示，這名疑似個案經登革熱快篩為陰性，但是否感染茲卡病毒？仍待血液檢驗，目前人在醫院隔離觀察，其血液檢體已送往中央再做確認，檢驗結果將由中央疾管署發布。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。