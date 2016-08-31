網友疑她睡製作人換機會 張艾亞遭罵「北港香爐」痛哭

張艾亞過去因在《大學生了沒》表現亮眼，故在離開節目後被簽下正式出道。（圖／本報系資料照）

藝人張艾亞（小白）從《大學生了沒》出身，離開節目後繼續在演藝圈努力，已經擁有姣好身材、吹彈可破的肌膚等先天優勢的她，為了讓自己上鏡頭更好看，還去做了正顎手術，只是回頭檢視她走來的路，卻發現並不是那樣順遂，甚至曾經被人懷疑和製作人「有染」，才得以換取上節目機會，氣得在網路論壇罵她「北港香爐」，讓她難過落淚。

據《ETtoday》報導，張艾亞日前接受訪問時，想起初出道時，因為太過熟悉《大學生》「不搶話就沒鏡頭」的節目方式，所以不知不覺中養成了常常打斷別人說話的習慣，使得她日後在別的節目上總被人認為愛搶話，就連她在節目中的表現、哭點低、講話聲音嗲都能成為網友攻擊的目標，直到近年開始主持節目，才逐漸學會正確的說話時機。

不過，最令張艾亞難過也印象深刻的，是她曾被觀眾懷疑和製作人有關係，才可以不斷上節目，於是在網路論壇留言開罵、喊她「北港香爐」，但她說當時的《大學生》製作人是女生，所以根本不可能有這種事，雖然她曾為此痛哭，可時隔這麼多年，她已經釋懷了，並將這些經驗轉化為動力，吸收內化成為自己成長的養分，而在離開節目後，這樣的流言蜚語就也沒再出現了。

(中時電子報)