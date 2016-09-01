寶寶奶瓶你選對了嗎？培寶奶瓶榮登媽媽首選！

媽媽注意囉！您挑選的奶瓶適合寶寶嗎？ (圖/業者提供)

每個孩子都是爸媽的心頭肉、掌上明珠，看著他們平安長大無疑是每個家長的心願，守護孩子的健康自然成了父母的首要任務，但市面上琳瑯滿目的寶寶奶瓶，不同材質、不同廠牌，往往會無所適從，一時之間不知道該怎麼挑選，究竟奶瓶要怎麼選擇才能兼具安全、實用、美觀呢？一起來看看吧！

為寶寶健康把關 從奶瓶材質開始

隨著時代進步，奶瓶材質的演進也越來越多種類，市售的奶瓶中，大致可分為玻璃奶瓶、塑膠奶瓶、矽晶奶瓶及不鏽鋼奶瓶，其中專家學者一致認為最安全的材質就是玻璃，它安全無毒，耐刮、耐高溫，不需要擔心加熱時，會釋放出有毒物質的特性，讓安全加倍，再加上使用壽命長、易清洗、導熱快等優點，可說是最佳的奶瓶容器。

打破以往玻璃奶瓶沉重、難握的缺點，培寶α33玻璃奶瓶防滑易握，橢圓的瓶身不易滾動，側邊的雙凹槽讓手指更好施力，加寬的貼心工藝，讓家長餵奶時不會滑手，此外，培寶α33玻璃奶瓶寬口徑設計，方便沖泡奶粉，奶瓶清洗消毒更為容易，正面還有討喜可愛的小動物水位刻度，準確判讀又不失童趣。

培寶α33玻璃奶瓶限定優惠中。(圖/業者提供)

選對奶瓶 寶寶喝得好安心

全亞洲第一家投資四億，引進最先進的專業設備，生產最高規格的培寶α33玻璃奶瓶，品質通過美國FDA、歐盟EN-14350等多項國際標準認證，並且耐高溫達600℃，硼矽酸玻璃材質，可承受瞬間溫度變化150℃、遇到酸性或鹼性物質時不會釋放有毒物質，從原料、生產到出廠層層把關做到100%放心，讓您和寶寶使用加倍安心。有些爸媽擔心孩子會有乳頭混淆的狀況，培寶超柔軟奶嘴柔軟有彈性，親近母親柔軟乳房的形狀，就像親餵般自然舒適。

培寶α33奶嘴柔軟有彈性，就像親餵般自然舒適。(圖/業者提供)

響應政府，獎勵生育政策，培寶推出專案限定優惠，將最實惠的價格獻給各位家長。現在購買培寶奶瓶-α33促銷組(SS1入+S2入)藍，優惠價$239；培寶α33玻璃奶瓶促銷組(L3入)藍，優惠價$249。

(中時電子報)