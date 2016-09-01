頭城搶孤登場 林宗麟蟬聯冠軍

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羅東鎮公所B隊選手林宗麟以8分33秒成功「倒翻棚」，蟬聯冠軍。（黃世麒攝）

羅東鎮公所B隊選手林宗麟以8分33秒成功「倒翻棚」，蟬聯冠軍。（黃世麒攝）

選手在塗滿牛油的孤柱往上爬。（黃世麒攝）

選手們在塗滿牛油的孤柱奮力往上爬，展現團隊戰力及默契。（黃世麒攝）

選手在塗滿牛油的孤柱往上爬。（黃世麒攝）

歷史悠久的民俗活動「頭城搶孤」31日在宜蘭縣登場，羅東鎮公所B隊選手林宗麟以8分33秒成功「倒翻棚」，蟬聯冠軍。

(中時)