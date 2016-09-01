新加坡出現首起孕婦感染茲卡病毒

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新加坡衛生部和國家環境局今晚臨時召開記者會，證實居住在阿裕尼彎和沈氏通道附近的一名孕婦，感染茲卡病毒。

這也是新加坡出現的第一起孕婦感染茲卡病毒案例。新加坡境內確診的茲卡總病例已增加到115起。1050831

(中央社)