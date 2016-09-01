G20峰會前 萊斯白宮見陸人權人士

白宮今天表示，國安顧問萊斯30日在白宮與大陸人權運動倡導者會面。在20國集團（G20）峰會前夕，萊斯強調，美國會在與中國大陸的對話過程中討論改善人權。

白宮國安會顧問發言人普萊斯（Ned Price）今天在書面聲明中指出，萊斯（Susan Rice）昨天於白宮與中國人權運動者會面，討論了包括宗教自由在內的人權議題。

G20召開在即，美國總統歐巴馬任上最後一次的亞洲行，也將與大陸國家主席習近平召開「歐習會」，而北京一向稱，堅決反對以「西方價值與標準的方式，討論中國人權」；而美國這次選擇在白宮、以高規格方式與大陸人權運者會面，不難想像北京不樂見這樣的舉動。

不久前，大陸外交部長王毅在與加拿大外長迪昂（Stephane Dion）的共同記者會上、盛怒訓斥加拿大記者對中國人權的提問充滿「傲慢與偏見」，讓一旁的迪昂都看傻眼，這一幕，至今仍讓世人對中國大陸的強勢外交手段印象深刻。

而普萊斯在聲明中提到，萊斯和大陸人權運動人士討論的重點包括關切中國大陸境內人權及宗教自由的惡化；大陸人權運動者也提出建議，美國可以建設性地鼓勵北京改善人權情況的方式。

聲明指出，大陸人權人士也向萊斯訴苦，談到包括中國大陸近來強拆教堂的十字架與教會、限制穆斯林在齋戒月的宗教活動、持續打壓人權律師及為中國大陸公民社會保留空間的重要性。

萊斯重申，美國致力於促進人權，並重申美國支持保護中國大陸人權的承諾，這包括宗教自由在內的各種普世權利；她還說，美國認為，改善人權狀況是中國大陸的長遠利益，美國並會繼續在與中國大陸的對話中，表達這樣的觀點。

白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）昨天在一場簡報會上就明白指出，美國不會掩飾雙方分歧，「歐習會」上，美國總統歐巴馬會就包括南海、網路安全及人權議題，和習近平坦率地交換意見。1050831

(中央社)