中秋連假夜間免收費？交通部今揭曉答案

我要評比

爭論多時的中秋連假國道夜間是否收費今天交通部將揭曉，據了解，日前行政院已指示交通部本於權責自行決定，但在政策面上要求必須考量人民感受。言下之意，研判政院比較傾向中秋連假國道夜間免收費。

交通部今天上午將發新聞稿公布中秋疏運措施及國道夜間是否收費，交通部日前提出3方案交到行政院，包含國道夜間比照白天收費、國道夜間免收費及夜間部分時段差別費率打折。但行政院並未替交通部作決策，認為此屬交通部權責，不宜越俎代庖。

今年端午連假交通部首度實施國道夜間收費引發重大民怨，交通部三次民調結果，支持夜間收費都未超過五成，顯示人民的反映十分清楚，因此政院指示交通部本於權責自行決策外，也要求應考量人民感受。

(工商)