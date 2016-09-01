頭城搶孤落幕 民眾搶拿供品

羅東鎮公所B隊，選手林宗麟（左二）蟬聯冠軍。（黃世麒攝）

民眾搶拿棚棧上的供品。（黃世麒攝）

民眾搶拿棚棧上的供品。（黃世麒攝）

民眾伸長手，搶拿選手從孤棚上丟下的供品。（黃世麒攝）

享譽中外的頭城搶孤活動1日圓滿落幕，由羅東鎮公所B隊選手林宗麟以8分33秒成功「倒翻棚」，蟬聯冠軍。活動結束後，選手們將棚棧上的供品丟往地面，民眾上前搶拿。

(中時)