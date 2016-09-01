中和烘爐地 母攜二子賓士車內燒炭亡
中和烘爐地晚間傳出母攜2子燒炭悲劇，昨晚間11時許，警方接獲家屬報案疑似有親人要輕生，警方獲報趕到現場，發現一輛未熄火賓士轎車，緊急破窗將3人救出，但3人已明顯死亡，警方已封鎖現場，漏夜採證，調查自殺原因。
警方表示，晚間接獲後報案，僅知道在新北市中和區烘爐地附近，出動多人上山找尋，在近凌晨0時許，在烘爐地停車場的司令台旁邊，找到一輛白色賓士車，年約40歲的蕭姓女子及5歲女童、2歲男童已肢體僵硬，明顯死亡多時，副駕駛座腳踏板上還放著燃燒殆盡的炭盆。
警方初步調查，排除他殺可能，詳細死因及自殺原因仍待相驗後釐清。
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