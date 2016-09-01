問題奶昔 40人感染A型肝炎

美國維吉尼亞州近日通報A型肝炎集體感染案例，共有40宗病例，病原跟一款草莓奶昔有關。(圖為草莓奶昔的示意圖/陳子巖攝)

喝奶昔竟然引發肝炎。美國維吉尼亞州近日通報A型肝炎集體感染案例，共有40宗病例，他們都是在該州的一家奶昔連鎖餐廳喝過草莓奶昔後感染，其中一半的感染者嚴重到需要住院。

維吉尼亞州衛生部證實，在上周四通報有28名顧客感染了A型肝炎後，今天新增12宗病例，使得這起食物引起的肝炎染感染事件，人數上升到40人。

涉及的奶昔店名為「熱帶奶昔餐廳」(Tropical Smoothie Café)，是一個在全美國擁有超過500家分店的連鎖店，而發生問題的奶昔店，主要集中在維吉尼亞州，該餐廳在維州有96家分店。衛生官員證實，有問題的奶昔都是用了從埃及進口的一款冷凍草莓所導致，感染到肝炎的顧客都是在8月5-8日期間消費的人士，不過在過去50天曾經維吉尼亞州「熱帶奶昔餐廳」連鎖店喝過草莓奶昔的人，都可能有感染風險。

A型肝炎的症狀包括皮膚和眼睛呈現黃色、發燒、嘔吐、疲勞和胃口不佳等。

目前已經有部分感染者向該連鎖奶昔餐廳提出集體訴訟求償損失。

(中時電子報)