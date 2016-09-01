問題奶昔 40人感染A型肝炎
喝奶昔竟然引發肝炎。美國維吉尼亞州近日通報A型肝炎集體感染案例，共有40宗病例，他們都是在該州的一家奶昔連鎖餐廳喝過草莓奶昔後感染，其中一半的感染者嚴重到需要住院。
維吉尼亞州衛生部證實，在上周四通報有28名顧客感染了A型肝炎後，今天新增12宗病例，使得這起食物引起的肝炎染感染事件，人數上升到40人。
涉及的奶昔店名為「熱帶奶昔餐廳」(Tropical Smoothie Café)，是一個在全美國擁有超過500家分店的連鎖店，而發生問題的奶昔店，主要集中在維吉尼亞州，該餐廳在維州有96家分店。衛生官員證實，有問題的奶昔都是用了從埃及進口的一款冷凍草莓所導致，感染到肝炎的顧客都是在8月5-8日期間消費的人士，不過在過去50天曾經維吉尼亞州「熱帶奶昔餐廳」連鎖店喝過草莓奶昔的人，都可能有感染風險。
A型肝炎的症狀包括皮膚和眼睛呈現黃色、發燒、嘔吐、疲勞和胃口不佳等。
目前已經有部分感染者向該連鎖奶昔餐廳提出集體訴訟求償損失。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。