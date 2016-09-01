破壞預算法律 巴西總統羅賽芙遭罷黜

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巴西參議院今天以61票對20票的壓倒性票數表決通過剝奪首位女總統羅賽芙的總統職務。罪名是非法操縱國家預算。

這項表決超過彈劾所需的2/3多數門檻。這意味著羅賽芙將被立即解除總統職務。

此外，巴西參議院將舉行另外一項投票，目的是決定是否不准羅賽芙擔任公職8年。

不過擺在繼任者泰梅爾眼前的並非康莊大道。巴西人民普遍對政治人物失望憤怒，且政治危機已使原有的政治對立加劇。

羅賽芙（Dilma Rousseff）否認有任何不當行徑，她說，發動彈劾的目的是要維護巴西經濟精英的利益。

羅賽芙的支持者說，對她及前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）提出指控的人，存心抹黑，目的是把羅賽芙趕下台，並防止魯拉2018年再次競選總統。

反對羅賽芙的人則指控她經濟管理不善，政府貪污嚴重；並稱他們受夠了工黨13年執政，要求政治清明。

英國廣播公司（BBC）報導，巴西因石油、鐵砂和黃豆等大宗商品價格下滑，經濟陷入30多年最嚴重的衰退。

2015年經濟萎縮3.8%，是1981年以來表現最差的年度。去年底通膨達10.7%，為12年來高點。

2015年失業率升至9%，經濟學家預測，接下來數月恐將惡化為二位數。

2016年國內生產毛額可望再次下滑3.8%，通膨預期還會升高。

代理總統泰米爾（Michel Temer）真除，將做滿本屆任期到2018年底，他誓言帶領國家走出1930年代以來最嚴重的經濟衰退，實施撙節以填補日益擴大的預算赤字。

但有跡象顯示，國會明顯反對泰梅爾控制公共支出及改革退休金的提案。

泰梅爾政府也有捲入國營巴西石油公司（Petrobras）大規模佣金調查案的風險，羅賽芙聯合政府已有數十名官員涉入此案。

這樁醜聞讓泰梅爾所屬、已呈現分裂的巴西民主運動黨（PMDB）沾上污點，可能會破壞新政府重建政治穩定及經濟信心的努力。

根據美聯社，泰梅爾和羅賽芙一樣不受歡迎，Datafolha上月民調顯示，62%民眾希望重新選舉以化解危機。但若要重新選舉，羅賽芙和泰梅爾都必須辭職或遭到革職。1050901

(中央社)