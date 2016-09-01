宜蘭凌晨發生4.8地震 幸無災情傳出

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宜蘭今天凌晨零時28分，發生芮氏規模4.8地震，深度16.7公里，震央位於東部海域，最大震度在宜蘭蘇澳有5級，所幸縣內沒有災情傳出。

「好大的地震！祈願大家都平安！」宜蘭凌晨發生這起地震後，有民眾紛紛在社群臉書上互報平安；但也有人說，「沒有感覺」。

由於昨天剛好是農曆7月最後1天，還有人開玩笑說，「可能是鬼門關得太用力，才引起一陣騷動吧」。

宜蘭縣消防局說，根據縣內各地回報，所幸沒有重大災情傳出

公路總局表示，經過巡查，蘇花公路沿線的道路、隧道及橋梁，也無災情。1050901

(中央社)