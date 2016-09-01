宜蘭頭城搶孤 羅東鎮公所隊蟬聯冠軍

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宜蘭頭城搶孤活動在昨天深夜，也就是農曆7月鬼門關前一刻，於「搶孤文化園區」登場。羅東鎮公所隊選手率先爬上孤棚，之後鋸下孤棧，蟬聯冠軍。

頭城搶孤在昨天晚間11時15分，也就是農曆7月鬼門關前最後一刻，於「搶孤文化園區」登場，12個參賽隊伍分別派出好手，各自以疊羅漢方式在塗滿牛油的孤柱上，奮力向上爬。

頭城中元祭典協會說，羅東鎮公所隊選手林宗麟僅花8分33秒，就以類似倒掛金鉤的「倒翻棚」美技，登上約14公尺高的孤棚，之後再爬上約13層樓的高處鋸下孤棧，蟬聯冠軍。

此外，林宗麟也是去年代表隊伍，率先登上孤棚奪冠的選手。

林宗麟說，這次他比去年練習得更勤勞，再加上團隊彼此間的默契，才能順利再度拿下冠軍。明年，雖他打算退休，但會把相關技巧傳承給年輕隊員。1050901

(中央社)