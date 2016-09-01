巴西首位女總統遭罷黜下台

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巴西參議院今天投票通過總統羅賽芙的彈劾案，宣告羅賽芙被罷黜下台。(圖:美聯社)

巴西總統羅賽芙(Dilma Rousseff)。(圖:美聯社檔案照)

巴西參議院今天針對總統羅賽芙彈劾案進行最終審判。(圖:美聯社)

巴西參議院今天投票通過罷黜巴西首任女總統羅賽芙（Dilma Rousseff），不過並未剝奪其再度參選總統的資格。

巴西參議院今天表決羅賽芙的彈劾案，結果以61票贊成、20票反對的表決結果，通過2/3的彈劾門檻，宣告讓羅賽芙下台，理由是在彈劾案中認定她違反預算法律。

此外，參議院隨後又舉行表決，討論是否剝奪羅賽芙未來8年不准擔任公職，不過這項提案並未通過，因此羅賽芙未來仍然可以參選公職。巴西下一次總統大選在2018年。

從今年5月起也就是羅賽芙被停職後便代理其職務的副總統泰梅爾，在羅賽芙確定下台後，將擔任總統做完羅賽芙的任期，直到2018年的總統大選選出新任總統。

對於有關指控，68歲的羅賽芙否認有不當行徑，並堅稱自己對國家的忠誠，她也質疑發動彈劾者的目的是要奪權並且維護巴西經濟精英的利益。

羅賽芙的彈劾案調查，主要是被控未經國會批准，擅自頒發3項追加預算令，同時延遲給付國家向巴西銀行透過「薩福拉計畫」撥給農產業主的津貼，形成借貸，目的則是灌水作假帳或美化公共財報，違反預算法和稽爭責任法。

她在今年5月遭國會投票通過停職，並接受彈劾案調查，今天的表決則是彈劾案的最終程序，宣告撤除她的總統職務。

(中時電子報)