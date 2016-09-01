褫奪羅賽芙擔任公職權利 巴西參院未過

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巴西參議院今天在彈劾總統羅賽芙（Dilma Rousseff）的審判中，雖然通過剝奪她的總統職務，但並未通過禁止她擔任公職。

在彈劾案表決後，巴西參議院進行第2項投票，結果卻未達到禁止羅賽芙擔任公職8年所需的2/3多數票。

表決結果是81位參議員中，只有42位支持這項提案。（譯者：中央社簡長盛）1050901

(中央社)