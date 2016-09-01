網球》對手傷退 喬帥兵不血刃進第3輪

球王喬柯維奇（右）在美網男單首輪時手臂就不舒服，需請防護員進場處理，第2輪因對方受傷退賽，可以得到額外的休息。（美聯社資料照）

「球王」喬柯維奇運氣不錯，原本今天他將在美網賽男單第2輪迎戰捷克非種子球員維塞利，但對方因左前臂發炎無法再戰決定退賽，喬帥兵不血刃直接晉級第3輪。維塞利在首輪經過5盤大戰才以3比2險勝印度選手麥內尼，可能因而造成手臂受傷。

喬帥首輪也是經過一番苦戰，才以3比1力克波蘭選手楊諾維奇，比賽中他曾經數度要求防護員進場，幫他處理手臂的狀況。其實自從溫布頓網球賽第3輪輸給美國選手庫瑞後，喬帥的狀況就未能完全調整回來，里約奧運他甚至在首戰就輸給阿根廷的戴波特羅。

這幾周以來喬帥的手臂一直不太舒服，美網賽第2輪不戰而勝對他應該有所幫助，至少可讓手臂得到一些休息。喬帥晉級32強後，下一戰的對手是阿根廷選手皮拉與俄羅斯選手尤茲尼之戰的勝方，兩人都是非種子球員。

(中時電子報)