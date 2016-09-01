網球》對手傷退 喬帥兵不血刃進第3輪
「球王」喬柯維奇運氣不錯，原本今天他將在美網賽男單第2輪迎戰捷克非種子球員維塞利，但對方因左前臂發炎無法再戰決定退賽，喬帥兵不血刃直接晉級第3輪。維塞利在首輪經過5盤大戰才以3比2險勝印度選手麥內尼，可能因而造成手臂受傷。
喬帥首輪也是經過一番苦戰，才以3比1力克波蘭選手楊諾維奇，比賽中他曾經數度要求防護員進場，幫他處理手臂的狀況。其實自從溫布頓網球賽第3輪輸給美國選手庫瑞後，喬帥的狀況就未能完全調整回來，里約奧運他甚至在首戰就輸給阿根廷的戴波特羅。
這幾周以來喬帥的手臂一直不太舒服，美網賽第2輪不戰而勝對他應該有所幫助，至少可讓手臂得到一些休息。喬帥晉級32強後，下一戰的對手是阿根廷選手皮拉與俄羅斯選手尤茲尼之戰的勝方，兩人都是非種子球員。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。