川普抵墨西哥訪問 將會潘尼亞尼托總統

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美共和黨候選人川普（Donald Trump）今天抵達墨西哥訪問，準備會晤墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）。

法新社報導，這項訪問已引發爭議，因為過去川普曾指墨西哥移民是「強暴者」和「罪犯」。

據墨西哥市國際機場發言人說，川普的座機抵達後是停在潘尼亞尼托總統的專屬機庫中。

墨國媒體說，川普將搭乘直升機前往洛皮諾斯（Los Pinos）的總統寓所會晤潘尼亞尼托，他隨後將向新聞界發表聲明。（譯者：中央社簡長盛）1050901

(中央社)