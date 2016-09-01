墾管處邀請駐村藝術家 挖掘生態社區新亮點
墾丁國家公園管理處去年首度舉辦徵求駐村藝術家作品活動，大受好評，今年再度邀請兩位藝術家來駐村，由李香蓮駐村於龍水社區，陳亦琳駐村於水蛙窟部落，墾管處和社區夥伴都期待他們能為生態旅遊創造新話題。
墾丁國家公園管理處去年首度舉辦徵求駐村藝術家作品活動，邀請到蔡宜樺和陳錦輝兩位藝術家分別進駐港口社區和里德社區完成藝術作品創作，他們各自利用駐村期間開辦工作坊，與居民完成藝術作品，擅長非洲打擊的陳錦輝還在里德社區組成「浮浪拱樂團」，成為生態旅遊意外亮點和佳話，因此墾管處和社區都樂見藉由藝術家駐村的活動辦理，讓社區、生態旅遊和藝術相得益彰。
墾丁國家公園管理處處長劉培東表示，透過藝術家駐村來協助社區找出更細膩的感受，讓到訪遊客能更感動，本著「發掘在地文化，扶植在地產業，建設在地空間，發展在地旅遊，最後凝聚在地精神」的概念，藉由藝術家的細膩讓社區重新再次檢視自己，該做的內涵和故事夠不夠，都是大家要再努力的方向。副處長李登志也提到，希望兩位駐村藝術家能夠替生態旅遊社區都開發出新作品，創造新意象。
今年獲得駐村機會之一的藝術家李香蓮是台南大學副教授，為了避開九月下旬開學，提早一個禮拜到龍水社區駐村。才短短一個禮拜，就感受到社區居民對於自己家鄉的投入與愛護，大家互相幫忙不帶任何利益關係，讓她非常感動。她還笑說這是十幾年前遺忘已久的夢想，很高興有機會來逐夢。
另外一位來自歐北來團隊的陳亦琳，長期與團隊夥伴透過旅行結合設計專長，讓所學能為在地有所貢獻，對這次獲得駐村機會感到非常開心，希望利用自己過去在不同的地點駐村的經驗，很期待自己能與水蛙窟激發出新的火花。
(中時電子報)
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