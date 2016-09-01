愛生態》「卯澳灣生態特展」集章活動 神秘小禮物開始兌換

參觀小朋友正在蓋用卯澳灣生態特展可愛魚類紀念章。（新北市漁業處提供）

新北市政府一樓東側大廳的「卯澳灣生態特展」自105年8月10日開展至今已邁入第3週，將展至9月9日為止。本次特展特別設計的4款可愛魚類紀念章也推出第3款了！集滿3款的民眾可以至漁業及漁港事業管理處兌換印有卯澳灣美麗海洋生物明信片一份，每人限換一份，限量600份，送完為止。兌換現場還有加碼送，加入「新北漁樂快爆」臉書粉絲團並按讚，即可再獲得限量100份的精美小禮物一份喔!

本次展覽除介紹卯澳灣地理環境、展示當地海域生物、介紹潛水裝備及方式外，現場還展示卯澳灣獨特之海洋生物活體，並播放精選之海下攝影剪輯，讓參觀者彷彿潛進水下世界親眼欣賞卯澳灣豐富的海洋生態。而針對本次展覽特別設計的集章活動，也從105年8月29日起開始接受民眾兌獎，集滿3款紀念章即可至新北市政府漁業及漁港事業管理處(新北市板橋區中山路1段143號5樓)服務台兌換，兌獎期間自105年8月29日起至105年9月20日止(週休二日及中秋連假除外)，兌獎時間為每日上午9時30分至12時、下午2時至5時，每人限兌換一份。

農業局長李玟表示，本次卯澳灣特展特別設計每週款式不同之集章活動，希望民眾在不同時候經過新板特區時，都可以進來蓋用不同款式之紀念章，並在市府稍作駐腳、歇息，再次觀賞認識、進而愛上卯澳灣、愛上海洋。而本次集章活動民眾反應熱烈，集張卡一度供不應求，民眾若沒有拿到集張卡，也可以將紀念章蓋於自備之筆記本或是任何紙張上，只要集滿4款中的任3款即可兌獎，不受是否蓋印於集張卡上之限制。

(中時電子報)