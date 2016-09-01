池田優子陶器個展 小器藝廊溫柔呈現

池田優子個展DM。（小器藝廊提供）

大阪的下町，一列老房子的其中一戶，正是池田優子的住家和工作室。彷彿美國電影中會出現的畫面，池田優子每天創作的工作室，其實就是自家的車庫。推開車庫的門，可以看到作品靜靜的、端正的擺放在一起，是個像是藝廊般的工作室。

在美國普拉特學院聖誕牙哥分校學習平面設計，歸國後，遇見了陶藝，深深著迷于陶藝之美，便從此進入創作的世界。從平面到立體、從數位到製模，池田優子並無師事陶藝界的前輩，而是以自學完成了摸索的道路。池田優子的日常，是在做家事和創作陶藝中度過的。

「生活」是池田優子創作的原點，她認為器皿雖擁有自己的主張，卻也­是身為裝盛料理的容器，因此器皿是否能襯托料理呢？是否好使用呢？都得關注。接近生活、又像藝術品一般的器皿，是她最想追求的境界。

作品帶著女性獨有的溫柔纖細感，以及獨特美感，色彩微妙的融合也是作品中最為人所驚豔的一部份。在池田優子的作品裡，彷彿可以瞥見大自然的樹木、天空、海、葉子變化、花朵的顏色，甚至是，我們抬頭仰望的星空，也被收盡眼底。那樣深邃、那樣平和，小器藝廊邀請您，一同進入池田優子一期一會的陶藝世界。

池田優子個展 Yuko Ikeda exhibition in Xiaoqi

時間：2016.9.3 －9.21 12:00－20:00（無例休）

地點：台北市大同區赤峰街17巷4號

電話：02-25599260

(中時電子報)