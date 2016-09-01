海外撤旗風波 又起波瀾！

中華總會館內大廳，兩側一邊掛有美國國旗、另一邊掛有加州州旗，另外兩側擺放的大花瓶，為大陸駐舊金山總領事館所贈，也是先前擺放中華民國國旗的位置。(圖:陳子巖攝)

中華總會館輪值總董何偉明。(圖:陳子巖攝)

肇慶總會館主席關健中。(圖:陳子巖攝)

美國舊金山中華總會館新近通過決議該館今後將只掛美國國旗、加州州旗和會旗，以圖解決3年前決議撤下中華民國國旗的紛爭，但該總會館的此一新決議，不僅於事無補，反而更將引發新一輪的爭拗。

中華總會館隸屬7大會館在內的肇慶總會館和合和總會館主席與撤旗案訴訟原告還有部分僑界領袖，昨天共同舉行記者會抨擊中華總會館的該一新決議違反章程，決不認同，恐將引發另一輪的官司。

提告人之一的肇慶總會館主席關健中抨擊中華總會館不依照法庭裁決行事，「中華會館的商董要依章辦事，不要亂來。法庭的判定要遵從，如果不遵從就是藐視法庭，跟美國司法大有衝突。」

同樣身為提告人的中華總會館商董周達昌，昨天向記者一一舉出章程的規定表示，中華總會館上周六通過的新決議，屬於違反章程無效。首先，2003年中華總會館曾決議永遠擱置撤旗問題，，必須先推翻從前的決議才符合章程，而推翻舊案必須獲得出席商董3/4的支持才能通過；其次，在法官已經判決2013年5月25日的撤旗決議無效，應依照法庭判決恢復原狀，也就是掛回中華民國國旗；最後，根據中華總會館章程，重要議案不可以臨時提出，必須送交下一次月會討論，而非以臨時動議的方式進行表決。

舊金山高等法院於7月25日對中華總會館撤旗案作出判決，指該決議違反章程，應屬無效，並應將青天白日滿地紅旗放回原處。

撤旗案訴訟3名提告人之一的中華總會館商董關宗魯對本報記者表示，在法官判決後，他們3位提告人於8月中旬已經偕同律師前往中華總會館要求將中華民國國旗恢復原狀掛回，不過，沒有獲得中華總會館的回應。

關宗魯指出，「因為法官已經判決，我們希望把旗子放回去中華總會館，照法庭的判決，我們這樣要求卻沒有成功。」

更令他們不滿的是，中華總會館於8月27日當天的會議中以罕見的「起立表決」方式進行，讓部分商董批評，並認為此類爭議性議題，應該以秘密投票方式進行。在會前就表達反對起立投票的合和總會館主席胡建邦表示，「因為我們認為，明票的方式用在旗幟的議案，商董會受到壓力。所以，我們覺得應採暗票(不記名投票)會公道一些。」因此，胡建邦表示絕不認同該一新決議。

對於反對聲浪的不斷湧現，現任中華總會館輪值總董何偉明表示，相信過一段時間就會平息，「就像手指頭伸出來都不一樣長，戴上戒指也要一段時間才會習慣。」

上周六主持中華會館商董會議通過只掛美國國旗等旗幟的何偉明認為，新決議有助平息長期以來的撤旗爭議，「在僑社裡爭執了幾年，這個旗幟問題應該得到平息。青天白日旗在中華總會館，我覺得應該成為歷史。」

為了這一撤旗官司，中華總會館已經花費超過30萬美元，而提出訴訟的一方的訴訟費更高達70萬美元以上。何偉明總董坦言，不想再「勞民傷財」了。不過，中華總會館是否會撤銷上訴，則尚未決定。

截至目前為止，控辯雙方都強調，各自仍要再徵詢律師的看法，再決定下一步怎麼做。

(中時電子報)