報好康》國高中生一起來！誠品萬堂免費藝文活動 9／1報名

誠品自7/27啟動之「誠品10,000天」萬分感謝回饋活動，在校園師生間引發討論熱潮，有許多老師自發性協助分享「新世代．閱讀萬歲計劃」，短短7天就有15,000名國、高中生熱烈「揪團」免費申請誠品會員。而首波開放全台國、高中生*註一免費參與之藝文體驗活動也將於9/1(四)起正式開放網路報名。此外，「夢想樂讀基金」更成功號召約10萬名誠品人參與，誠品也正式宣布捐出100萬元基金，為台灣4-12歲的弱勢及清寒家庭學童送上精心選購的全新書籍。

首波開放國、高中生免費體驗的活動包括【誠品生活】松菸店人氣手作品牌HSU&DAUGHTER的手工皮件課及二皿手作紙手縫小本課程;【誠品表演廳】人氣作家女王與台灣爵士樂名家魏廣晧首度合作的表演節目《你我的青春：爵士樂小時代》及【誠品講堂】第58期課程－「2014亞洲最具影響力設計大獎」得主王慶富的設計風格生活課、廣播金鐘主持人袁永興的流行音樂課及楊照老師的日本現代文學課，帶領學子們讀懂太宰治的《人間失格》。

此外台灣獨立片商傳影互動也熱情響應本次活動，與誠品電影院合作舉辦《進擊的鼓手》特映，免費邀請國、高中生一起欣賞這部別具巧思且獲得奧斯卡等多個國際電影獎項的優質佳作。

在食物包中放入一本好書 在考試與考試之間開啟一扇窗

誠品捐出的100萬元夢想樂讀基金，將選購4,200餘本涵蓋幼兒、青少年的全新適齡讀物。誠品文化藝術基金會副執行長米君儒表示：「2014年起我們開始與安德烈食物銀行合作，以精神食糧的概念，結合書與食物包一起送給小朋友，至今已捐出約2.5萬冊來自各界的愛心童書。

而透過夢想樂讀基金，我們能為小朋友們採購全新的、過去較少出現在愛心書籍中的讀物，帶給小朋友們更豐富的閱讀內容。」從美國兒童圖書館協會推薦童書《爬樹的魚》；台灣池塘生態學必讀繪本，義大利波隆納國際插畫展入選作者力作《池上池下》、岩井俊雄超人氣暢銷繪本《100層樓的家》、優質本土兒童文學圖書《遇見達爾文：加拉巴哥群島尋祕記》到《孩子的問題都該認真回答！家庭必備的科學小百科》，誠品選書團隊精選來自台灣、日本、美國、德國等世界各地優質書籍與繪本，期待能藉此打開小朋友們的閱讀胃口，進而透過一點一滴的閱讀與學習，認識世界上種種美好。

在「新世代．閱讀萬歲計劃」中，誠品提供國、高中生共10,000個免費課程名額，參加誠品講堂、表演廳、電影院、文創手作課程等精彩藝文活動。希望在龐大升學壓力、考試與考試之間，提供新世代學生探索多元藝術文化的各種可能。除此之外，位於海內外旅客最愛觀光熱點西門町的西門及武昌兩店，也將同步設置青年小舞台，免費提供學生們一個表現自我風格的舞台，展現台灣新世代的創意、活力與熱情。

註：開放參與本活動之高中生，包含高中、高職、五專專一至專三等同等學歷之學生。

(中時電子報)