爆冷！沃茲妮亞琪拍落庫茲妮索娃
美網賽開打第3天，終於爆出最大冷門！女單第9種子、兩屆大滿貫賽女單冠軍得主俄羅斯的庫茲妮索娃，在第2輪遭到丹麥選手沃茲妮亞琪以直落二（6-4、6-4）擊敗，後者挺進第3輪32強。
庫茲妮索娃是2004年美網、2009年法網女單冠軍，不過今年已31歲，體力不如26歲的沃茲妮亞琪，首盤雖先取得4-0領先，但接下來竟然連丟6局，沃茲妮亞琪反而以6-4逆轉獲勝。
第2盤雙方互破發球局，沃茲妮亞琪先取得5-2領先，但庫茲妮索娃奮力追回2局，扳成4比5只落後1局。不過第10局沃茲妮亞琪又破了對方的發球局，終於再以6比4拿下第2盤，並以直落二淘汰對手。
沃茲妮亞琪曾經在2010年10月登上球后寶座，並且維持了67周之久，不過與大滿貫賽女單冠軍始終無緣。近年來更因戰績下滑，目前世界排名跌到第74位，此次美網被列為非種子球員，所幸她力圖振作，至少已扳倒一顆大種子。
第3輪沃茲妮亞琪將與羅馬尼亞的妮可列絲庫交手，後者是以直落二（6-0、6-1）橫掃同胞柏格丹，也殺進32強。
(中時電子報)
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