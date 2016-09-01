羅賽芙斥彈劾是政變 誓言繼續奮戰

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巴西遭罷黜的總統羅賽芙（Dilma Rousseff）今天將參議院罷黜她的表決斥為「國會政變」，並且誓言她的工人黨（Workers'Party）將捲土重來。

羅賽芙的律師，前司法部長卡多佐（Jose EduardoCardozo）在參院表決後告訴記者，羅賽芙將上訴最高法院。

羅賽芙說：「他們決定中斷一位未犯罪總統的職權，他們將一位無辜的人定罪，並且進行國會政變。」

她說：「我們將會回來，我們將會回來繼續讓巴西成為一個人民最大國家的路程。」（譯者：中央社簡長盛）1050901

(中央社)