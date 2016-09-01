母攜2幼子燒炭亡 死前仍心繫家人

警方在現場蒐證。（葉書宏攝）

警方在現場蒐證。（葉書宏攝）

悲劇！44歲蕭姓女子攜5歲女兒、2歲兒子昨（31）日晚間11時許，被發現在車內燒炭自殺，蕭女雙手抱住一對兒女坐在後座，警方趕到時車輛未熄火，緊急破窗，但3人已明顯死亡，警方初步排除他殺，詳細自殺原因待進一步釐清。

警方調查，蕭女留下遺書傳，簡訊給家人「不想活了！」攜5歲女兒、2歲兒子，從新店住處駕駛白色賓士車抵達中和烘爐地停車場，在副駕駛座上放置炭盆，雙手抱住一對兒女坐在後座；新店警分局碧潭派出所接獲報案，透過手機定位，通報中和一警分局南勢派出所協尋。

警方前往烘爐地尋找，發現家屬通報的白色賓士車，副駕駛座炭盆還在燃燒，緊急破窗，救護人員抵達時，3人已明顯死亡、身體僵硬，無須送醫。家屬獲報趕至，在現場泣不成聲，場面令人鼻酸。

警方已通知蕭女男友前往派出所製作筆錄進一步釐清死因。據悉，蕭女留下遺書透漏對於人生感到疲累，儘管將攜兒女共赴黃泉仍心繫家人，要父親少喝點酒，要胞兄與女友過得好一點。

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(中時)