全球最好用護照 德國奪冠 台灣第29名

移民顧問公司「Henley & Partners」從2006就開始進行全球護照調查，公布最好用的護照。(圖片取自美聯社)

出外護照好不好用，絕對會影響旅行興致！根據今天公布最新調查，德國護照是全球最好用的護照，可以免簽證通行177個國家，台灣護照的好用度排名第29，免簽國有137國，較去年下跌1名。

移民顧問公司「Henley & Partners」從2006就開始進行全球護照調查，公布的最新調查資訊顯示，目前全球最好用的是德國護照，可免簽證通行177個國家，瑞典可免簽證通行176個國家居亞軍，英國、芬蘭、法國、義大利和西班牙均有175個免簽國並列第3名。

亞太地區方面，則是以日本、新加坡排名最佳，可免簽證造訪173個國家，並列第5，南韓則是排第6，馬來西亞排第12、香港排第20。至於台灣的排名較去年下跌1名，為第29；中國的排名則是從去年的93上升到87。

(中時電子報)