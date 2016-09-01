子宮內膜癌檢測新突破 準確度高達95％

雙和醫院副院長賴鴻政率領研究團隊，歷經3年研究，利用3個基因的甲基化組合，可自子宮頸抹片的細胞中，檢測出是否罹患內膜癌，準確度達95％。（葉書宏攝）

子宮內膜癌已成為女性癌症發生率前10名，預估到2020年每年有38萬人罹患子宮內膜癌。雙和醫院副院長賴鴻政率領研究團隊，歷經3年研究，利用3個基因的甲基化組合，可自子宮頸抹片的細胞中，檢測出是否罹患內膜癌，準確度達95％。

研究團隊分析約350個子宮內膜癌的約1億4000萬個甲基化基因序列訊號，篩選出180個基因，在一系列的測試驗證之後，證明BHLHE22、CDO1、CELF4三個基因，在子宮內膜癌的組織中，會發生高度甲基化現象，並且自子宮頸抹片的細胞中，可以檢測得到。

若三個基因中有任兩個基因檢測結果為高度甲基化反應，罹患子宮內膜癌的風險是一般人的236倍，準確度高達95％。對相對罕見難纏的第二型內膜癌，在14個病例中，也能偵測到13例。這樣的結果已獲美國癌症研究學會（AACR）審查通過，刊登在國際知名期刊。

研究發表，已有國內外多家生技公司表示高度興趣，積極洽談技術轉移。賴鴻政表示，已著手規劃更大規模的臨床試驗，可望於2年內完成，以申請通過美國FDA的體外檢測試標準為目標。

初步規劃，將以高風險族群如停經後出血的婦女，乳癌病人，有家族癌症傾向的病人及40歲以上異常出血的女性為優先篩檢對象。對未來女性癌症的分子篩檢，將有重大影響，對台灣的生技產業，除了製藥，也打開了體外診斷試劑的另一扇窗。

(中時)