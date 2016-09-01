子宮內膜癌檢測新突破 準確度高達95％
子宮內膜癌已成為女性癌症發生率前10名，預估到2020年每年有38萬人罹患子宮內膜癌。雙和醫院副院長賴鴻政率領研究團隊，歷經3年研究，利用3個基因的甲基化組合，可自子宮頸抹片的細胞中，檢測出是否罹患內膜癌，準確度達95％。
研究團隊分析約350個子宮內膜癌的約1億4000萬個甲基化基因序列訊號，篩選出180個基因，在一系列的測試驗證之後，證明BHLHE22、CDO1、CELF4三個基因，在子宮內膜癌的組織中，會發生高度甲基化現象，並且自子宮頸抹片的細胞中，可以檢測得到。
若三個基因中有任兩個基因檢測結果為高度甲基化反應，罹患子宮內膜癌的風險是一般人的236倍，準確度高達95％。對相對罕見難纏的第二型內膜癌，在14個病例中，也能偵測到13例。這樣的結果已獲美國癌症研究學會（AACR）審查通過，刊登在國際知名期刊。
研究發表，已有國內外多家生技公司表示高度興趣，積極洽談技術轉移。賴鴻政表示，已著手規劃更大規模的臨床試驗，可望於2年內完成，以申請通過美國FDA的體外檢測試標準為目標。
初步規劃，將以高風險族群如停經後出血的婦女，乳癌病人，有家族癌症傾向的病人及40歲以上異常出血的女性為優先篩檢對象。對未來女性癌症的分子篩檢，將有重大影響，對台灣的生技產業，除了製藥，也打開了體外診斷試劑的另一扇窗。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。