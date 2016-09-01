散播音樂種子！400張門票招待學童聽古典樂

某化妝品集團贊助400張門票贈與新北市5所國小，讓孩子們有機會走入音樂廳聆聽古典音樂。（葉書宏攝）

散播音樂種子！台北愛樂管弦樂團9月6日於國家音樂廳定期公演「愛的禮讚」音樂會，某化妝品集團贊助400張門票贈與新北市5所國小，讓孩子們有機會走入音樂廳聆聽古典音樂。學童們昨拿到門票開心說，「這是收到最特別的開學禮物！」

台北愛樂管弦樂團文化基金會與沙崙、中山、安和、思賢4所小學合作，鼓勵弱勢家庭孩子學習樂器、擁抱音樂，22名學童歷經4個月學習，從陌生、不熟悉到團隊合作演出，日前成果展中展現優異琴藝，家長們對於孩子們的成長與有榮焉。

為了散播音樂學習種子，基金會再度與某化妝品集團合作，贊助400張門票贈與沙崙、中山、安和、思賢、大觀5所小學，讓孩子們有機會聆聽古典音樂，孩子們拿到門票後雀躍不已。校方特地在會前教導孩子音樂會禮儀與樂曲導聆，實踐欣賞藝術教學。

陳姓同學開心說，「從未有機會到國家音樂廳，相當期待，是收到最特別的開學禮物！」林性同學則說，「對於小提琴相當有興趣，行前的禮儀學習及導聆，讓他們對古典音樂更加有興趣。」

中山國小校長王健旺表示，如何引導孩子欣賞藝術，是近年來推廣藝術教育的重點，但是孩子進音樂廳欣賞音樂的機會不多，師生們得知此機會相當開心，音樂老師李琦瑋特別為小朋友進行行前教育，讓第一次進音樂廳的孩子也是高水準的聽眾。

基金會指出，音樂學習9月將陸續將服務延伸至瑞芳、萬里等偏遠區域，急需募集提琴、電吉他及木吉他等樂器，歡迎民眾踴躍捐助。

(中時)