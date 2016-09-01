9／1 06：00 YouBike 雙北211站恢復營運 部分仍待修復

YouBike當機，造成許多民眾不便。（陳信翰攝）

因系統發生臨時性異常，仍持續搶修中，目前YouBike雙北部份站點於2016/8/31(三)16:30已恢復營運，提醒您租借前請確認歸還站點營運狀況及是否有空位歸還，其餘場站恢復時間將另行公告，造成您的不便敬請見諒。

截至2016/9/1 06:00恢復營運站點如下：

共計恢復211站

大安區 捷運國父紀念館站(2號出口)

大安區 捷運科技大樓站

大安區 信義建國路口

大安區 金山愛國路口

大安區 基隆長興路口

大安區 辛亥新生路口

大安區 捷運六張犁站

大安區 捷運東門站(4號出口)

大安區 臺灣師範大學(圖書館)

大安區 捷運忠孝新生站(3號出口)

大安區 龍門廣場

大安區 捷運信義安和站

大安區 信義敦化路口

大安區 捷運大安站

大安區 成功國宅

大安區 瑠公公園

大安區 仁愛延吉街口

大安區 喬治工商

大安區 忠孝東路三段217巷口

信義區 捷運市政府站(3號出口)

信義區 台北市政府

信義區 興雅國中

信義區 世貿二館

信義區 信義廣場(台北101)

信義區 世貿三館

信義區 松德站

信義區 三張犁

信義區 臺北醫學大學

信義區 中強公園

信義區 五常公園

信義區 捷運台北101/世貿站

信義區 基隆光復路口

信義區 捷運象山站

信義區 吳興公車總站

信義區 仁愛逸仙路口

信義區 泰和公園

中山區 八德市場

中山區 新生長安路口

中山區 新生長春路口

中山區 捷運劍南路站(2號出口)

中山區 捷運中山國小站(4號出口)

中山區 捷運松江南京站(7號出口)

中山區 劍潭社區

中山區 捷運大直站(3號出口)

中山區 南京建國路口

中正區 仁愛林森路口

中正區 國家圖書館

中正區 捷運臺大醫院(4號出口)

中正區 信義連雲街口

中正區 捷運西門站(3號出口)

中正區 和平重慶路口

中正區 臺北轉運站

中正區 臺北市立大學

中正區 信義杭州路口(中華電信總公司)

松山區 饒河夜市

松山區 社教館

松山區 捷運南京三民站(1號出口)

松山區 捷運小巨蛋站(5號出口)

松山區 捷運南京復興站(5號出口)

松山區 內政部營建署

松山區 光復南路22巷口

南港區 東新國小

南港區 捷運昆陽站(1號出口)

南港區 捷運南港展覽館站(5號出口)

南港區 玉成公園

南港區 中研公園

南港區 凌雲市場

南港區 捷運南港軟體園區站(2號出口)

南港區 南港國小

南港區 南港車站

南港區 南港公園

南港區 舊莊區民活動中心

南港區 東陽公園

南港區 向陽南港路口

士林區 蘭雅公園

士林區 福林公園

士林區 蘭興公園

士林區 捷運士林站(2號出口)

士林區 臺北市立大學(天母校區)

士林區 蘭雅國小

士林區 中山天母路口

北投區 捷運新北投站

北投區 捷運北投站

北投區 國防大學

北投區 大豐公園

北投區 捷運奇岩站

北投區 清江國小

萬華區 國興青年路口

萬華區 華江高中

萬華區 復華花園新城

萬華區 東園國小

萬華區 萬大興寧街口

萬華區 捷運龍山寺站(1號出口)

大同區 捷運民權西路站(3號出口)

大同區 捷運雙連站(2號出口)

大同區 聯合醫院中興院區

文山區 師範大學公館校區

文山區 興豐公園

文山區 羅斯福景隆街口

文山區 台北花木批發市場

文山區 考試院

文山區 文山運動中心

文山區 文山第二行政中心

內湖區 捷運港墘站(2號出口)

板橋區 板橋國民運動中心

板橋區 捷運江子翠站(3號出口)

板橋區 音樂公園

板橋區 新北市政府(新府路)

板橋區 捷運板橋站(1號出口)

板橋區 板橋戶政事務所

板橋區 捷運府中站(3號出口)

板橋區 捷運亞東醫院站(2號出口)

板橋區 新北市立圖書館總館

板橋區 新海長江路口

板橋區 捷運新埔站(4號出口)

板橋區 縣民民族路口

板橋區 廣福公園

板橋區 四川遠東路口

板橋區 板橋信義公園

板橋區 國光里(國光路)

板橋區 國光公園

板橋區 板橋福德公園

板橋區 板林溪北路口

板橋區 新北市藝文中心

板橋區 崑崙公園

板橋區 潤泰社區

板橋區 板橋國中

板橋區 永豐公園活動中心

板橋區 溪北公園

板橋區 新北市政府(新站路)

板橋區 板橋車站

新莊區 後港公園

新莊區 福營行政中心

新莊區 捷運新莊站(1號出口)

新莊區 丹鳳派出所

新莊區 新莊棒球場

新莊區 新莊文化藝術中心

新莊區 福壽公園

新莊區 捷運丹鳳站(1號出口)

新莊區 頭前運動公園

新莊區 頭前國中

新莊區 中華里(中華路二段)

新莊區 中華自治街口

新莊區 臺北醫院

新莊區 新樹公園

新莊區 建福公園

新莊區 興化公園

新莊區 西盛館

新莊區 立泰里(中環路二段)

新莊區 新月橋

新莊區 西盛廣場

新莊區 中正富國路口

新莊區 行政院新莊聯合辦公大樓

新莊區 捷運新莊站+(+2號出口+)

新莊區 捷運頭前庄站(1號出口)

新莊區 新莊體育館

三重區 興華公園

三重區 捷運三重站(3號出口)

三重區 明志國中

三重區 二重國小

三重區 捷運三重國小站

三重區 永福國小

三重區 捷運先嗇宮站(2號出口)

三重區 先嗇宮

蘆洲區 仁愛廣場

蘆洲區 捷運三民高中站(1號出口)

蘆洲區 捷運徐匯中學站(1號出口)

蘆洲區 永平公園

蘆洲區 捷運蘆洲站

蘆洲區 柳堤公園

蘆洲區 水河里活動中心

蘆洲區 三民中山一路口

蘆洲區 鷺江廣場

新店區 裕隆公園

新店區 中興寶橋路口

新店區 建國民權路口

新店區 捷運七張站(1號出口)

新店區 北新國小

汐止區 汐止火車站

汐止區 國泰綜合醫院

汐止區 保長公園

汐止區 崇德橋東活動中心

永和區 秀朗國小

永和區 捷運頂溪站(1號出口)

永和區 保順環河西路口

永和區 上林里(環河東路一段)

永和區 中正橋

永和區 永和耕莘醫院

中和區 捷運永安市場站

中和區 中和公園

中和區 捷運南勢角站1號出口

中和區 秀朗成功路口

中和區 景安板南路口

樹林區 樹林大安活動中心

樹林區 育德國小

樹林區 億光電子(樹林高中)

樹林區 大同國小

樹林區 南樹林火車站

淡水區 新市國小

淡水區 捷運淡水站

淡水區 淡水國民運動中心

淡水區 濱海中山北路口

鶯歌區 鶯歌國中

鶯歌區 鶯歌陶瓷老街

鶯歌區 新北市立鶯歌陶瓷博物館

鶯歌區 新北市立圖書館鶯歌分館

鶯歌區 新北市立鶯歌高級工商職業學校

鶯歌區 永昌里兒一公園

三峽區 國立臺北大學(三峽校區)

泰山區 楓樹腳公園

五股區 德音國小

親愛的使用者您好：

因系統發生臨時性異常，仍持續搶修中，目前iBike臺中市部分站點於2016/8/31(三)16:30已恢復營運，提醒您租借前請確認歸還站點營運狀況及是否有空位歸還，其餘場站恢復時間將另行公告，造成您的不便敬請見諒。

截至2016/9/1 06:00恢復營運站點如下：

西屯區 逢甲大學

西屯區 秋紅谷

西屯區 漢翔福星北路口

西屯區 公益大英街口

西屯區 新光/遠百

西屯區 大隆東興路口

西屯區 頂何厝

西屯區 市政府(文心樓)

西屯區 青海逢甲路口

西屯區 國立臺中文華高中

西屯區 上石公園

西屯區 重慶公園

西屯區 臺中國家歌劇院

西屯區 福星公園

西屯區 市政公園停車場

北屯區 北屯區文昌國小

北屯區 北屯兒童公園

北屯區 三光太原路口

南屯區 豐樂雕塑公園

南屯區 向心兒童公園

南屯區 大業公園

南屯區 文心森林公園

南屯區 黎明國中

南屯區 惠文高中

南屯區 大墩七街河南路口

中區 臺中仁愛醫院

中區 臺中火車站

中區 柳川東中華路口

西區 科博館/金典酒店

西區 萬壽棒球場

西區 大墩文化中心

西區 臺中州廳

西區 中山地政事務所

西區 市民廣場

西區 經國園道

西區 國立臺灣美術館

西區 忠明國小

西區 公益公園

西區 中正國小

西區 臺中教育大學

西區 忠誠公園

西區 茄苳腳

北區 博館育德路口

北區 英士公園

北區 臺中公園

北區 臺中孔廟

北區 育德梅川東路口

北區 學士育德路口

北區 國立自然科學博物館

北區 北區行政大樓

北區 臺中一中

北區 健行國小

北區 太原華美街口

北區 太原北中清路口

北區 山西公園

北區 英才公園

北區 中德公園

北區 賴明公園

南區 崇倫公園

南區 國立中興大學

南區 積善公園

南區 臺中高工

南區 永興公園

南區 國立公共資訊圖書館

南區 樹德停車場

南區 忠明南復興路口

南區 忠明南美村南路口

南區 中山醫學大學

南區 忠孝國光路口

東區 建成樂業路口

東區 大智國小

東區 臺中國小

東區 東峰公園

東區 力行國小

大甲區 大甲鎮瀾宮

大甲區 大甲火車站

大甲區 大甲體育場

大甲區 大甲區公所

大甲區 大甲壘球場

豐原區 豐原高中

豐原區 豐原火車站

豐原區 豐原廟東夜市

豐原區 豐原高商

豐原區 豐原區地政事務所

太平區 新福公園

太平區 一江橋

太平區 新平立體停車場

太平區 新平國小

太平區 宜昌兒童公園

太平區 祥順運動公園

太里區 大里國際觀光夜市

因系統發生臨時性異常，仍持續搶修中，目前桃園市YouBike部份站點於2016/8/31(三)16:30已恢復正常營運，提醒您租借前請確認歸還站點營運狀況及是否有空位歸還，其餘場站恢復時間將另行公告，造成您的不便敬請見諒。

截至2016/9/1 06:00恢復營運站點如下：

中壢區 中壢火車站(前站)

中壢區 中原大學

中壢區 銀河廣場

中壢區 新明橋

中壢區 翠堤橋

中壢區 中正公園(元化路)

中壢區 中央大學圖書館

中壢區 中壢高中

中壢區 中正公園(中美路)

中壢區 中壢國小

中壢區 莒光公園

中壢區 中壢區公所

中壢區 中壢區聯合辦公大樓

中壢區 內壢復興公園

中壢區 內壢自強公園

中壢區 元智大學

中壢區 夢幻公園

桃園區 桃園展演中心(同德六街)

桃園區 同德國中

桃園區 桃園市立圖書館桃園分館

桃園區 民族公園

桃園區 桃園延平公園

桃園區 朝陽森林公園

桃園區 福豐公園

桃園區 桃園火車站(後站)

桃園區 國立陽明高中

桃園區 三民運動公園

平鎮區 新勢公園

平鎮區 桃園市立圖書館平鎮分館

平鎮區 復興廣德街口

2016/8/31(三)23:30 YouBike新竹市全數場站恢復營運

因系統發生臨時性異常，仍持續搶修中，目前YouBike彰化縣部分站點於2016/8/31(三)16:30已恢復營運，提醒您租借前請確認歸還站點營運狀況及是否有空位歸還，其餘場站恢復時間將另行公告，造成您的不便敬請見諒。

截至03:00恢復營運站點如下：

彰化市 彰化火車站前站

彰化市 彰化火車站後站

彰化市 彰化縣政府

彰化市 彰化縣立圖書館

彰化市 彰化師範大學

彰化市 彰師附工

彰化市 彰化基督教醫院

彰化市 彰化高中

彰化市 精誠中學

彰化市 長安中華路口(彰基中華分院)

彰化市 彰化藝術高中

彰化市 縣府第二辦公大樓

員林市 三樺公園

員林市 員林高中

員林市 三角公園

員林市 崇實高工

員林市 員林郵局

員林市 泰山停車場

員林市 育英國小

員林市 彰化地方法院

員林市 員林轉運站

員林市 員林火車站前廣場

員林市 員林分局

員林市 員林農工

員林市 員林市公所

員林市 員林國小

員林市 至善公園

員林市 三多公園

員林市 老人文康活動中心

員林市 第一市場

(中時電子報)