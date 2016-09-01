MLB》3連勝橫掃白襪 老虎力爭美聯外卡

老虎隊菜鳥瓊斯（前）藉隊友的高飛犧牲打，滑進本壘得到致勝分。（美聯社）

美聯中區老虎、白襪3連戰最後一場，雙方各自推出王牌投手韋藍德、賽爾掛帥先發，兩人各投7局、8局，都失掉2分退場，無關勝負。老虎隊在9局下三壘有跑者時，靠著代打柯林斯的再見高飛犧牲打，以3比2險勝，3連勝橫掃白襪。目前在美聯外卡只落後第2名金鶯隊0.5場勝差，稍晚金鶯則要與藍鳥隊交手。

韋藍德在4局上挨了白襪隊「背靠背」兩發陽春全壘打狙擊，分別由阿布瑞尤、阿維拉擊出，失掉2分。不過他撐完7局只被敲出3安，包括這兩轟，送出9K，表現相當稱職。

賽爾雖先取得勝投資格，但在5局、8局下各失1分，後來勝投也飛了。總計他先發8局送出6K，被敲8安、失2分，最後無關勝負。

9局下，老虎隊菜鳥瓊斯敲出二壘打，再藉隊友的右外野飛球跑上三壘。緊要關頭老虎隊換上柯林斯代打，果然擊出左外野高飛犧牲打，助瓊斯攻下致勝分。

此役老虎隊主炮M.卡布瑞拉因腳踝受傷未上場，但老虎仍然在主場3連戰全勝，橫掃白襪隊。

(中時電子報)