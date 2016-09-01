川普民調又翻揚 洛時：他不見得會輸
美國共和黨總統候選人川普今天訪問墨西哥，隨後回亞利桑納州就移民政策發表重要談話，於此同時「洛杉磯時報」的每日追縱民調，他的支持度又超越對手，並說川普仍可能贏。
每日滾動式的「破曉民調」（Daybreak Poll）由南加州大學朵恩塞夫學院（USC Dornsife）與洛杉磯時報（LA Times）共同執行，從7月4日起至11月總統大選投票日前，每天隨機訪問3000個美國合格選民所作的調查。
雖然近來各機構所發布的民調顯示，幾乎一面倒都是他的對手民主黨總統候選人希拉蕊（Clinton Hillary）領先，甚至說她支持度破5成，川普（Trump Donald）已落後相當幅度，唯獨洛時的調查結果是獨排眾議。
洛時說明，其中關鍵在於洛時的滾動追縱民調發現，上屆總統大選沒投票的這群選民，川普在其中的支持度領先，至於上屆有投票以及首次有投票權的年輕選民中，希拉蕊則占有優勢。
因此川普能否把上回沒投票的選民叫出來，在11月8日將選票灌給他，將左右川普可能險勝，或是希拉蕊可能大勝，而洛時民調發現，受訪者中大約有4成比例上屆沒投票，他們並非年紀大行動不便的長者。
也就是說若4成上屆沒投票的青壯選民願意走出家門，最後選舉結果可能還有變數，但是川普的危機也在於此，因為深入分析他們的投票意願僅有58%，但上屆有投票這次還要投的選民，投票意願高達92%。
報導說，但是川普打選戰的方式，甚少投入資源在這塊不願投票的選民卻顧著鞏固基本盤，而回顧2004年共和黨的總統布希，以及2008年、2012年民主黨的總統歐巴馬能勝選，就是靠著動員這批選民而入主白宮。
當地時間8月31日有2576人回覆的調查發現，被問願意投票給誰，45.3%表態支持川普，41.9%說挺希拉蕊。1050901
(中央社)
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