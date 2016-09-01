睽違50年 美國客機首飛古巴

廉航捷藍航空公司（JetBlue Flight）386班機周三上午10時過後，降落在古巴首都哈瓦那的聖塔克拉克(Santa Clara) 。(圖片取自美聯社)

一架美國商業航班在本周三，超過半個世紀以來首次飛抵古巴，顯示美古兩國2014年恢復邦交後關係後的新的序幕。

這架廉航捷藍航空公司（JetBlue Flight）386班機周三上午10時過後，搭載150名乘客由佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)起飛，最後降落在古巴首都哈瓦那的聖塔克拉克(Santa Clara) 。

美國與古巴的關係破冰後，兩國分別在華盛頓和哈瓦那重開使館，美國總統奧巴馬訪問了古巴，美國一艘郵輪今年5月也抵達古巴，即日起，每天將有110班客機連結美國和古巴城市，包含許多知名觀光景點。不過，美國公民仍被禁止以遊客身份去古巴, 僅可用探親、公務、記者訪問、或是做生意、教育等名義拜訪。

(中時電子報)