美網男雙開打 盧彥勳過頭關

盧彥勳單打落敗後，雙打首輪終於旗開得勝。（美聯社資料照）

美網賽男雙賽事今天開打，「台灣一哥」盧彥勳與塞爾維亞選手提普塞拉維奇搭檔，首輪碰上西班牙的賽萬提斯與義大利的羅倫茲，結果盧彥勳／提普塞拉維奇以直落二（6-4、6-2）過關，打進第2輪32強，兩盤歷時約1小時21分鐘。

這是盧彥勳在今年美網賽的首勝，他與提普塞拉維奇下一戰的對手是巴西組合貝魯奇／戴莫林納；後者在首輪亦以直落二過關，兩盤比數是7-6(4)、6-3，順利擊敗對手法國組合，挺進第2輪。

(中時電子報)