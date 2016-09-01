王建民戰洋基肩膀不適 治療後再觀察

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美國職棒大聯盟堪薩斯市皇家隊當地時間30日戰紐約洋基隊，台灣右投王建民後援2局退場後向教練反應右肩感覺有些緊和不適，初步治療後，球團決定先放入傷兵名單再觀察。

美國職棒大聯盟MLB堪薩斯市皇家隊今天發布新聞稿，台灣投手王建民因右肱二頭肌肌腱炎，被放入15日傷兵名單。

皇家昨戰洋基，王建民後援2局表現優異雖無失分，不過退場時向教練反應，右肩感覺有些緊和不適，接受初步治療後，球團決定先把他放入15日傷兵名單觀察。

而根據美國職棒大聯盟官網與「堪薩斯城星報」（Kansas City Star）報導，王建民36歲，今年球季出戰38場，戰績是6勝0負，防禦率4.22。

此外，皇家發布的新聞稿另指出，內野手柯隆（Christian Colon）下放3A奧馬哈追風人（Omaha StormChasers），因此由奧馬哈追風人叫上左投亞歷山大（Scott Alexander）與右投龐德斯（Brooks Pounders），強化牛棚戰力。1050901

(中央社)