多雲到晴早晚秋涼 下午起轉有雨
今天（１日）由於低壓帶影響，水氣逐漸增多，中午之前台灣各地及澎湖大多為多雲到晴，但下午起天氣轉趨不穩定，中南部及澎湖地區將陸續轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，至於溫度方面，夜晚及清晨各地已有初秋的涼意，不過，由於中午之前陽光露臉時間較長，西半部的高溫仍可達到３３到３５度，東半部則為３２、３３度，提醒民眾陽光下活動也要慎防紫外線偏高。
根據中央氣象局資料顯示，今天除了金門及馬祖地區有短暫陣雨或雷雨，台灣各地在中午之前大多是多雲到晴的天氣型態。此外，目前在台北東南東方大約５００公里的海面上有一個熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，朝向琉球海面移動，逐漸離開台灣附近海域，受到它的影響，巴士海峽一帶風浪較大，請航行及作業船隻要特別留意。
而今天在西南沿海、恆春半島及綠島、蘭嶼的風力雖然不是特別大，但仍有１至２公尺的浪高，也請前往這些海面活動的朋友注意安全。空氣品質方面，今天全台及外島PSI多為普通(O3)，PM2.5為低至中等級。
(中時電子報)
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