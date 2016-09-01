美網混雙賽 詹皓晴旗開得勝

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詹皓晴在美網賽混雙首戰過關，打進第2輪16強。（中央社資料照）

美網賽第3天混雙賽事也跟著開打，詹家姊妹分別找搭檔，妹妹詹皓晴與白俄羅斯選手米爾尼搭檔，首戰以直落二（6-4、6-4）擊敗絲瑞波尼克（斯洛文尼亞）／康提南（芬蘭）組合，挺進第2輪16強。

混雙是參賽人數最少的項目，共有32組、64位男女選手搭配參加比賽。詹皓晴、米爾尼是混雙的第5種子，至於姊姊詹詠然則與塞爾維亞的西蒙尼克搭檔，首戰將遭遇美國組合庫丁／克魯格。這次詹家姐妹在美網賽分頭並進，希望在女雙、混雙都締造佳績。

(中時電子報)